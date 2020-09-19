فرض قيود جديدة بالعاصمة الإسبانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

وذكرت الحكومة الإسبانية - فى بيان أوردته شبكة "يورور نيوز" الأوروبية اليوم السبت - أن نحو 850 ألف شخصًا يعيشون فى المناطق المتضررة، ويمثلون 13% من عدد سكان "مدريد"، كما أنهم يمثلون أيضًا نحو 24% من الحالات المصابة التى ظهرت خلال الأسبوع الماضى.

وأضافت الحكومة أن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الإثنين، وستكون سارية لمدة أسبوعين كحد أدنى، وستطبق فى المناطق التى بها أكثر من 1000 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وستغلق السلطات فى مدريد المتنزهات والحدائق فى مناطق معينة، بينما ستظل المتاجر والمطاعم مفتوحة وسيتم تحديد القدرة الاستيعاية للمكان من الأشخاص، فى محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وتأتى القيود الأخيرة فى ظل ارتفاع العدد الإجمالى لحالات الإصابة فى إسبانيا إلى أكثر من 14 ألف أمس الجمعة، حيث تشهد البلاد أكبر نسبة انتشار للفيروس فى أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الإصابات فى أوروبا فى الوقت الحالى تعد أعلى مما كانت عليه خلال ذروة الجائحة فى شهر مارس الماضى؛ ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة إجراء الاختبارات الطبية للفيروس.