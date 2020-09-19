27 وفاة و4422 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

وأفادت الوزارة فى بيان اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الفيروس فى المملكة المتحدة ارتفع إلى 41759 وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 390358.

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