وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى البلاد خلال السعات الـ24 الماضية بواقع 13498 ليصل إلى مستوى 442194. ويشير هذا الرقم إلى استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس فى فرنسا التى رصدت يوم 17 سبتمبر 10593 حالة، وفى 18 سبتمبر 13215. كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد وصلت إلى نقطة 31274 شخصا بعد تسجيل 26 حالة جديدة خلال اليوم الماضى، مقابل 50 متوفيا فى إحصائية 17 سبتمبر، و47 فى بيانات 18 سبتمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع قياسى جديد لإصابات كورونا اليومية فى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.