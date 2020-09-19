كورونا يضرب القضاء الكويتي..اصابة 26 قاضيا بالفيروس القاتل

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن إختراق فيروس كورونا المستجد مرفق القضاء الكويتي بعد إصابة نحو 26 قاضيًا بــ كوفيد 19.

وأوضحت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها ان بعض القضاة اصيبوا بالفيروس المستجد نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين

وذكرت المصادر إن هذه الإصابات لن تعطل الجلسات، لكنها قد تؤخرها لأن القاضي الذي سيقوم بسد النقص ستكون عنده جلسة أخرى، ويحتاج وقتًا أطول لعقد جلستين في يوم واحد.

و دعا المصدر وزارة الصحة، لعمل مسحات وفحص لمرفق القضاء أسوة بالمرافق الحكومية الأخرى، حتى يتم التأكد والاطمئنان على جميع أعضاء مرفق القضاء.