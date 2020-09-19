وزير الخارجية الإيراني يهنئ اليهود بعيد رأس السنة العبرية

هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، اليهود بمناسبة حلول عيد رأس السنة العبرية الجديدة. وكتب ظريف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بمناسبة العام الجديد، أتمنى للإيرانيين وكل اليهود السعادة والصحة". وأضاف أن أولاد آدم وابراهيم وموسى هم أشقاء يستحقون العيش في سلام ديمقراطي حقيقي. ويحتفل اليهود في إسرائيل وحول العالم حاليا بحلول العام العبري الجديد، وبدأت الاحتفالات بالسنة الجديدة من مساء يوم 18 سبتمبر.

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