وصرح مسئولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن أجهزة المخابرات الأمريكية ترى أن طهران قررت الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تستفز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتجبره على اتخاذ إجراءات صارمة من شأنها أن ترفع من فرص انتخابه لفترة ثانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإن المخابرات الأمريكية توصلت إلى أن القيادة الإيرانية لن ترد على تهديدات وعقوبات ترامب حتى بداية شهر نوفمبر، باستثناء أنها ستحاول تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة.
وتشير معلومات المخابرات الأمريكية إلى أن طهران ألغت خطتها التي وضعتها العام الماضي، لإضعاف فرصة ترامب في الفوز في سباق الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.
وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن عملية كانت تدبر لها إيران في الخليج ستؤثر بالسلب على استخراج النفط في الشرق الأوسط، وستلقي تلك الأزمة بظلالها على السوق المالي بشكل غير مباشر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وترى المخابرات الأمريكية، أن إيران اعتبرت أن مثل تلك العمليات ستكون غير مؤثرة في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أي تصرف من إيران سيصب في مصلحة ترامب لأن الأخير سيتخذ إجراءات عسكرية صارمة من شأنها أن تزيد من فرصه في الفوز بالانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجعت في اللحظة الأخيرة.. صحيفة أمريكية تكشف عن عملية كبرى دبرتها إيران في الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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