الرئيس الجزائري يؤكد ضرورة توفير مقاييس انتخابية شفافة لضمان النزاهة

وأكد الرئيس الجزائري - خلال مراسم تنصيب اللجنة القانونية برئاسة الخبير القانوني احمد لعرابة اليوم /السبت/ - ضرورة تحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة (الكوتا) في توزيع المقاعد وشراء الذمم، والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرداة الشعبية.
وأشار إلى أنه ستنبثق عن تلك القواعد الجديدة مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب خاصة للجامعيين منهم، والمجتمع المدني.
وأوضح انه التزم أثناء الحملة الانتخابية بأن تتحمل الدولة للراغبين من الشباب مصاريف حملتهم الإنتخابية؛ كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه.
وقال إن " المقاييس الجديدة يجب أن تراعي في حدود الممكن الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي".
يذكر أن اللجنة الجديدة يمكنها الاستعانة بالكفاءات العلمية وآراء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر، وتيزي وزو، ووهران، وسطيف، وتلمسان، وسيدي بلعباس، والمركز الجامعي لتيبازة.
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