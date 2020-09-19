بعد تعدد الأزمات مع دول الجوار.. أردوغان: نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لحل المشكلات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده كانت ولا تزال مصممة على الدفاع عن مصالحها.

واستطرد أردوغان قائلا إن تركيا في الوقت ذاته، تعتزم "منح الدبلوماسية مجالا" لحل جميع المشاكل مع دول أخرى عبر الحوار.

وتعيش تركيا في أزمات مع العديد من الدول والجيران بسبب سياسة أردوغان العدوانية والتي تمثلت في الاعتداء على الشمال السوري وعلى السيادة العراقية.

ويعمل أردوغان على نقل الميليشيات السورية إلى ليبيا للقتال إلى جوار الميليشيات التي تواجه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

في السياق ذاته تتوتر العلاقات مع اليونان على خلفية ازمة المهاجرين، والمحاولات التركية للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، وتعتدي على الحقوق اليونانية.