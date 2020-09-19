القنابل الإسرائيلية تسببت في اندلاع حريق بميس الجبل بـ لبنان

ألقت القوات الاسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية. وأشارت الوكالة إلى أن القنابل الضوئية تسببت باندلاع حريق في المنطقة. ولفتت إلى مشاهدة عامود من الدخان يرتفع من مكان الحريق قرب موقع إسرائيلي. وتلقي القوات الاسرائيلية القنابل المضيئة في إطار عمليات حراسة الحدود ومنع عمليات التسلل. بحسب الرواية الإسرائيلية.

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