34 إصابة جديدة وحالتا وفاة حصيلة كورونا خلال الـ24 في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ٣٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية . وذكرت الصحة السورية وفق ماذكرته وكالة الأنباء السورية " سانا" أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغ ٣٧٦٥. كما بيًنت الوزارة السورية تماثل ١٤ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى ٩٣٢ كما رصدت الصحة السورية وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليرتفع عدد الوفيات في سوريا إلى ١٧٠.

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