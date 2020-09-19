المسماري: فتحنا خط حوار مع الوفاق لكن ميليشيات طرابلس ترفض

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري "فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية لكن المليشيات المسيطرة على طرابلس ترفض الأمر".

وأضاف المسماري في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة.

وتابع المسماري "نأسف لتجاهل الأمم المتحدة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإعادة تصدير النفط".

قالت تقارير صحفية ليبية، أن اجتماع ممثلي المنطقتين الشرقية والغربية في ليبيا، في مدينة سرت، الذي كان مقررا عقده أمس الجمعة، لمناقشة سبل حل الصراع الليبي، وتأسيس لجنة مهمتها التوزيع العادل لعائدات النفط على الشعب الليبي، فشل في الانعقاد.

وأوضحت تقارير صحفية أنه كان المقرر توقيع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا لتنفيذها في أقرب وقت ممكن، لاسيما بعدما أكد المشير خليفة حفتر أنه على دراية بالوضع الاقتصادي الصعب في ليبيا وإقراره بضرورة استئناف إنتاج النفط في المستقبل القريب.

وأكدت التقارير أنه على الرغم من دعوة شيوخ من مختلف القبائل الليبية والسياسيين والخبراء لإجراء المحادثات في سرت، وتولى الجيش الليبي تحضير مكان الاجتماع حتى لا يتعرض أي من المشاركين في المفاوضات للخطر، لم ينعقد الاجتماع.

وأرجعت التقارير الصحفية، أن السبب في إلغاء اللقاء هو تدخل أعداء ليبيا غير المهتمين بخروج البلاد من الأزمة، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، التي يسيطر عليها خالد المشري، والتي منعت نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة طرابلس أحمد معيتيق من الخروج من منزله وهددته لينسحب من الاتفاق.