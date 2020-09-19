إسرائيل تسجل أعلى معدل للوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 5299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات هناك نتيجة تفشي الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أنها وخلال الفترة منذ منتصف الليل وحتى وقت نشر البيان، رصدت 1616 إصابة بفيروس كورونا.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية تفشي الفيروس إلى 183602، بما في ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الإسرائيلية 1244 شخصا بينهم 604 مرضى في حالة خطرة 165 منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي 30 مريضا في إسرائيل منذ منتصف الليل نتيجة إصابتهم بـفيروس كورونا ؛ ما يرفع عدد ضحايا الوباء في إسرائيل إلى 1226 حالة وفاة.

وأجري في إسرائيل خلال آخر 24 ساعة نحو 54 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا جاءت نتائج نحو 9% منها إيجابية.

وتتصدر القدس بشقيها الغربي والشرقي قائمة المدن الأكثر تضررا بكورونا، بـ5911 إصابة مؤكدة.