أول تحرك سعودي ضد تحرش امرأة بطفل.. تفاصيل

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية رصده ما تم تداوله من تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة.
وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري بالمملكة أنه جاري اتخاذ اللازم حيال مرتكبة الواقعة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
واشار الي ان وسم " مغتصبة الطفل" تصدر مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية بــ 10 الآف تغريدة حيث تفاعل عدد من النشطاء مع هذا الوسم معبرين عن غضبهم الكبير من هذا التصرف الذي قامت به إحدي السيدات ضد طفل قاصر.
وكان مقطع فيديو تم تداوله علي نطاق واسع علي موقع التدوينات القصيرة تويتر يوثق تعرض أحد الأطفال لتحرش من قبل إحدي السيدات الأمر الذي اثار غضب الكثير من الرواد والنشطاء.
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