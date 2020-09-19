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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول https //lms.moe gov.ae بوابة التعليم الذكي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط منصة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae نستعرضها لقراء موقعنا، حيث توفر دولة الإمارات العربية ووزارة التربية والتعليم بها منصة التعليم الذكي ليستطيع الطلاب وأولياء الأمور، وكل الأفراد العاملين في التعليم، الحصول على مزايا الموقع التعليمي، والأنشطة، والخدمات التي تم توفيرها داخل هذه المنصة، لكي يستفيد الطالب عن طريق حضور دروسه التعليمية عن بعد بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم، ويتمكن من إكمال دراسته، وإجبار الطالب على الحضور لأن داخل الموقع يوجد حضور وغياب الطلاب، وأيضًا ليتمكن ولي الأمر من متابعة أولاده، ولكي يتمكن المسؤول عن المدرسة التواصل مع المعلمين، وأولياء الأمور من خلال منصة التعليم الذكي، وأيضًا توفير خدمات للطالب لأداء الامتحانات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، ومدير المدرسة.
التعليم الذكي
استطاعت وزارة التربية والتعليم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح منصة التعليم الذكي إلكترونيًا عبر شبكات الإنترنتعن طريق تسجيل دخول https //lms.moe gov.ae كما عملت الوزارة على توفير أسهل وأبسط الطرق ليتمكن الطالب من فهم الأنشطة التعليمية بشكل صحيح، كما أنها عملت على توفير وسائل تساعد الآباء على معرفة المناهج الدراسية، ومتابعة حضور، وغياب الطلاب، وأيضًا متابعة الاختبارات الخاصة بهم، عملت وزارة التربية والتعليم على توفير كافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد المعلمين على شرح كافة الأنشطة التعليمية بشكل بسيط لكي يتمكن الطالب من فهم كل الدروس التعليمية، عبر المنصة https //lms.moe gov.ae كما أنها توفر بعض الخدمات التي تساعد المعلمين في إعطاء الاختبارات، والواجبات إلى الطلاب، والتواصل مع المديرين داخل المدرسة لكي تنجح عملية التعلم عن بعد.
تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae
يجب على كل الطلاب، والمعلمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بتسجيل الدخول إلى منصة التعليم الذكي عبر شبكات الإنترنت، لكي يستفيدوا من الخدمات التي توفرها لهم الوزارة في هذه المنصة من أنشطة تعليمية، لذلك سوف أوضح لكم طريقة تسجيل الدخول إلى منصة التعلم الذكي:
- دخول الطلاب، والمعلمين إلى منصة التعلم الذكي عبر رابط تسجيل دخول https //lms.moe gov.ae ومتابعة الخطوات.
- تسجيل الطلاب، والمعلمين البريد الإلكتروني الخاص بهم.
- تسجيل كلمة السر في المكان المخصص لها على الموقع.
- الدخول على كلمة تسجيل الدخول، أو sign in وذلك بعد إدخال البريد الإلكتروني، وكلمة السر.
البرامج التي توفرها منصة التعلم الذكي للإدارة وأولياء الأمور
- للإدارة: تمكن المدير من مراجعة كل التقارير عن المعلمين، والطلاب، وأيضًا معرفة كل الأنشطة التي قاموا بها، معرفة المقرر من الدروس التعليمية، والفصول الدراسية، وإنشاء مجموعات تضم المعلمين، ووضع جدول الحصص الدراسية.
- لأولياء الأمور: تساعد ولي الأمر على معرفة الخطط الدراسية، ومتابعة الأنشطة التي يقوم بها أولادهم، وأيضًا التواصل مع المعلمين، ودخولهم في مجموعات العمل ليقوموا باستبيان الآراء.
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