أفادت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، بأن أجهزة إنفاذ القانون اعترضت مؤخرا طردا يحتوى على مادة سامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





ونقلت الشبكة عن موظفين فى أجهزة الأمن تأكيدهما أن الحادث وقع فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، مضيفين أن الطرد كان يحتوى على مادة الريسين شديدة السمية وتم تثبيت ذلك باختبارين. وأكدت "سى إن إن" أن الخدمة السرية "المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين فى البيت الأبيض" ومكتب التحقيقات الفدرالى FBI أطلقا تحقيقا فى الموضوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجهزة الأمن الأمريكية تحبط محاولة لتسميم ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.