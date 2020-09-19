وهتف البعض "يسقط نظام الإقطاع.. يحيا الشعب" فى أكبر مظاهرة تشهدها بانكوك منذ تولى برايوت السلطة فى انقلاب عام 2014.
وبدأت الاحتجاجات فى التنامى فى تايلاند منذ منتصف يوليو الماضى للمطالبة بتنحى الحكومة وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة، كما كسر المتظاهرون حاجز "انتقاد الملكية" الذى كان محظورا من قبل.
وقال منظمون للمظاهرة اليوم السبت إنها اجتذبت 50 ألف مشارك، وقالت الشرطة إن 18 ألفا على الأقل شاركوا فيها، وحتى هذا العدد يجعلها أكبر من المظاهرة المماثلة التى خرجت الشهر الماضى، وقال المحتجون إنهم يعتزمون البقاء خلال الليل وتنظيم مسيرة لمقر الحكومة، صباح غد الأحد.
وقال المتحدث باسم الحكومة: "يمكن للمواطنين الاحتجاج، لكن عليهم الالتزام بالسلمية وحدود القانون".
ويوافق تاريخ اليوم ذكرى انقلاب عام 2006 على رئيس الوزراء وقتها، تاكسين شيناواترا، وشوهد الكثير من أنصاره من أصحاب "القمصان الحمراء" بين المحتجين اليوم، وكانت قد دارت بينهم وبين أصحاب "القمصان الصفراء" الموالين للمؤسسات القائمة اشتباكات قبل عقد من الزمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرات فى تايلاند احتجاجا على الحكومة ونظام الإقطاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.