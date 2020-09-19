من غدٍ.. مدينة عربية تعلن حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا

يدخل قرار حظر التجوال الشامل في محافظة الكرك الأردنية، بداية من السادسة من صباح الغد، الأحد؛ وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي ينشط بشكل قوي خلال الفترة الراهنة داخل البلاد.
وبدوره، أوضح محافظ الكرك الأردنية، بلال النسور، أنه سيتم السماح للسلاسل الغذائية، بالمرور إلى منطقة الحظر، بشرط تسجيل رقم السيارة واسم السائق قبل دخوله؛ لتسهيل خروجه من منطقة الحظر، حيث تم اعتماد مدخل غور الصافي الرئيسي، الواقع قرب المركز الأمني، كمدخل وحيد للسلاسل الغذائية والطبية.
واكد النسور، في تصريحات صحفية له، انه تقرر تعطيل كافة الدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، في لواء الأغوار الجنوبية، إلى جانب تعطيل البنوك، وستدعاءها عند الحاجة.
ونوه إلى أن الحظر الشامل الكلي، يُمنع فيه خروج المواطنين بمركباتهم أو سيرًا على الأقدام؛ فيما يسمح لهم بالخروج والتجول لقضاء حوائجهم خلال الأيام والأوقات المصرح بها، وذلك بدءا من ثاني أيام الحظر، من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا، وفق ترتيب الأحياء الصادر عن متصرفية الأغوار.
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