روابط مجهولة.. البنوك السعودية تحذر عملاءها

اصدرت البنوك السعودية تحذيرا شديد اللهجة الي عملائها نظرا لإرسال روابط الكترونية مجهولة المصدر.

وحذرت البنوك السعودية في رسالة نصية قامت بإرسالها الي جميع العملاء من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك. وأوضحت البنوك السعودية في رسالتها أن هذه الروابط تجعل العملاء عرضة للاحتيال. ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.

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