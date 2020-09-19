العراق: منع قائد عسكري من السفر بسبب قتل المتظاهرين واستهداف ناشطين بسلاح كاتم

افادت فضائية السومرية نيوز العراقية، اليوم السبت، باختطاف ناشط وإصابة آخر، قرب المدخل الشمالي للناصرية. وأوضحت قناة "العربية" أن مسلحين يستقلون سيارة، اختطفوا الناشط سجاد العراقي في الناصرية. وأشارت إلى أن الناشطين العراقيين تعرضا لإطلاق نار من مسلحين شمال شرق الناصرية، بواسطة سلاح كاتم للصوت. في السياق ذاته، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي، قرارا بمنع سفر الفريق جميل الشمري. ‏ وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري؛ لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية".

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