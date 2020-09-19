أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، ان وكالات إنفاذ القانون تمكنت من ضبط عبوة تحتوي على مادة "الريسين" السامة كانت موجهة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وحسب اثنين من مسئولي وكالات إنفاذ القانون، تم إجراء اختبارين على المادة للتأكد من تواجد مادة الريسين السامة بداخلها.
وأوضح المسئولان أن كل الأشياء التي ترسل عبر البريد إلى البيت الأبيض يتم تخزينها وفحصها في منشأة خارج البيت الأبيض قبل إدخالها للرئيس.
وذكرت "سي.إن.إن" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية يحققان في الواقعة.
مادة الريسين مادة سامة تكون موجوة بشكل طبيعي في حبوب الخردل وعند تناول أو مضغ حبوب الخردل وابتلاعها يمكن أن يؤدي ذلك إلى التسمم بهذه المادة التي تخرج من حبوب الخردل، ويعتقد أن الجرعة السامة المتوسطة للإنسان تقدر بـ 0.2 مجم، ويعتبر أكثر خطورة من سم الكوبرا بمرتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخطر من سم الكوبرا.. الأمن الأمريكي يضبط طردا مرسلا إلى ترامب بداخله مادة سامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.