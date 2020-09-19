زيدان يتحدث عن علاقته بغاريث بيل و أمر "الرحيل"

علق الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد عن علاقته بنجم "الميرنغي" غاريث بيل الذي انضم رسميا إلى توتنهام على سبيل الإعارة، قائلا إنه لم يتحدث معه بشأن رحيله عن سانتياغو بيرنابيو"

وأفاد زيدان، بأنه لم يتحدث مع النجم الويلزي غاريث بيل بشأن الرحيل عن النادي الملكي، مؤكدا عدم وجود أي مشاكل بينهما.

وفيما يتعلق برحيل غاريث بيل، قال زيدان: "الأمر ليس متعلقا بكونه يزعجني أم لا، والمسألة معقدة للغاية".

وأردف زيدان عن محادثته الأخيرة مع بيل، قائلاً: "لم أتحدث معه، وأعتقد أن ما فعله أمرًا جيدًا، ولا يجب الجدال في هذه الأمور، وحقق أمور كثيرة في مدريد".

وأضاف "لم أدخل في مشكلة معه أبدا وأعلم ما قدمه ولن يستطيع أحد إزالته، وهي أمور يمكن أن تحدث لظروف مختلفة، وليس بيننا أي مشكلة، وهذا لم يحدث، ونعم هناك تغير لأجله، وفقط أتمنى له التوفيق". وفقا لآس الإسبانية.

وبشأن استعدادات "الميرنغي" للموسم الجديد، قال زيزو: "كان جيدا وبشغف كبير وأعتقد أن الفريق كان ينتظر بدء الليغا، واليوم (السبت) خضنا التمرين الأخير، وغدا سنلعب، وأنا سعيد بالعودة للعب، ونحن سعداء بهذه العودة".

ويحل ريال مدريد، الأحد، ضيفا على ريال سوسيداد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني (الليغا).

وعن أوديغارد واستعداداته ودوره في الفريق، قال زيدان :"لا يختلف عن بقية اللاعبين، تعرض لآلام بسيطة ولكنه في حالة جيدة الآن وعاد، ودوره سيكون مثل أي لاعب، ولدي الأفضل هنا، ودائمًا هكذا كان الأمر، والأهم أن يكونوا جاهزين، وأعتقد أن مارتين مستعد.

وبشأن حالة ماركو أسينسيو: "من ناحية الإصابة فهو بخير، وتعرض لفزع ولكن أفضل الآن، ولكن مثلما يحدث دائمًا، سنتعامل بحذر، وسيعود معنا عندما يكون جاهزًا".