إصابة مدنيين بمقذوف حوثي على جازان

أطلقت الميليشيات الحوثية الإرهابية مقذوفا تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، السبت، مما أدى إلى إصابة 5 مدنيين، وتسبب في أضرار أخرى.

وأطلق المقذوف من داخل الأراضي اليمنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان.

وأوضح العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط المقذوف الذي أدى إلى تضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا، كما نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية، المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتم نقل المصابين للمستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق ما نقلت "واس".

ودأبت الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض وتدمير معظمها.