الحرس الثورى الإيرانى يهدد باحتلال قواعد أمريكية

وعلى صعيد آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل يومين، عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطين بشبكة تهديد إلكترونى.

كما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلتهم بحزب الله.

وأكدت الخارجية الأمريكية، على أنها ستواصل فضح سلوك طهران، وفرض عقوبات على النظام الإيرانى حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار.