إسرائيل تسجل أكبر زيادة يومية فى الوفيات بسبب كورونا

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، أن الصحة الإسرائيلية رصدت 5299 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى عدد الإصابات بالجائحة فى إسرائيل إلى 183602، بما فى ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة أنه توفى 30 مريضا فى البلاد، منذ منتصف الليل بسبب جائحة كورونا، وهى أكبر زيادة يومية فى حصيلة الوفيات منذ بداية الفيروس، ما يرفع عدد ضحايا الوباء فى إسرائيل إلى 1226 حالة وفاة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أن هناك ما يزيد عن 604 مرضى فى حالة خطرة، منهم 165 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويشار إلى أن إسرائيل دخلت فى حالة فرض إغلاق شامل ثان، منذ بداية العام الجارى فى إسرائيل، فى محاولة لكبح جماح فيروس كورونا.