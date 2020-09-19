حركة الأعلام السوداء المناهضة لنتنياهو تعلن التزامها بتعليمات الصحة

أعلنت حركة الاعلام السوداء، اليوم السبت، انها لم تنظم المظاهرتين في القدس وتل ابيب اليوم وأمس، ودعت الجمهور في بيان أصدرته الى التصرف وفقا للقانون والالتزام بتعليمات كورونا .

وذكرت قناة مكان الإسرائيلية أن حوالي مائة شخص تظاهروا في شاطئ فريشمان في تل ابيب احتجاجا على الإغلاق الصحي ورفعوا أعلاما سوداء.

وأشارت إلى أن العشرات من معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أقاموا أمس وليمة العيد قبالة مسكنه الرسمي في القدس.

وتظاهر نحو مئة ناشط من حركة "كرايم مينيستير" المناهضة لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على شاطئ فريشمان في تل ابيب احتجاجا على حظر السباحة في مياه البحر خلال فترة الاغلاق الصحي الشامل، ورفع المتظاهرون لافتات وأعلاما سوداء.