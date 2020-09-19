دوت الخليج :- اعلن مصدر مطلع انه تم تسجيل 5 اصابات جديدة بين الطلبة في مدارس إربد . وبين المصدر : ان هذه الاصابات رفعت اجمالي عدد المصابين في المدارس الى 94 طالبا وطالبة و 53 معلما ومعلمة، و7 مستخدمين و3 موظفين في مديريتي تربية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصابات جديدة بكورونا في المدارس الاردنية ليرتفع العدد إلى 147 مصابا بين الطلاب والمعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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