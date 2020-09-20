قدم السفير السوداني الجديد لدى الولايات المتحدة، نور الدين ساتي، أوراق الاعتماد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعد انقطاع دام لـ 23 عاما.
ونرصد خلال السطور القادمة السيرة الذاتية للسفير السوداني الجديد لدي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد "ساتي" دبلوماسي مخضرم، عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينيات، ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة،وعمل في بعثاتها لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، ورواندا.
و"ساتي" هو أكاديمي واستاذ جامعي وسفير ودبلوماسي، عمل بمواقع مختلفة بالخارجية السودانية وبعثاتها بالخارج.
قاد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في بوروندي، بجانب شغله عدة مواقع في اليونسكو ومكاتبها في الخارج.
وعمل مستشارا لكل من مركز الحوار الإنساني بجنيف ومنظمة إدارة الأزمات بهلسنكي، وانخرط مع مركز ودرو ويلسون للسلام بواشنطن
صدرت للسفير "ساتي"، عدة كتب، من بينها "عجز القادرين، متمردون – تجربتي في فض النزاعات وحفظ السلام",.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غياب يصل إلى ربع قرن.. من هو أول سفير للسودان في واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.