نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرين تكشف: كورونا يبلغ ذروته وحجم الإصابات كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح، اليوم السبت، أن المملكة تشهد حالة ذروة انتشار وباء كورونا، وعزت سبب ذلك لتراخي وتهاون بعض فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية.

وأضافت: "هذه الفترة توصف بمرحلة الذروة، ومازال عدد الحالات المكتشفة بازدياد، وسوف تظل هذه الأرقام مرتفعة إذ استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة في البحرين"​​​.

وشددت الصالح على "أهمية الوعي المجتمعي، والتزام الجميع بتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية والوقائية، والحفاظ على ما تم الوصول إليه من نجاحات في المراحل السابقة للتعامل مع الفيروس القاتل".

وأشارت إلى أن البحرين، ومنذ بدء ظهور أول إصابة بالفيروس، اتخذت خطوات عديدة من أجل الحفاظ على صحة الجميع واحتواء الفيروس والتخفيف من حدة تداعياته المختلفة، مبينة بأن جميع الجهات المعنية تقوم بتوعية المجتمع واتخاذ التدابير اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 690 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 125 حالة بين العمالة الوافدة، و544 لمخالطين و3 حالات وافدة.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا انتشر في صفوف الأطفال بنسبة 30% من الحالات القائمة والتي تشكل 6959 حالة حتى يوم أمس، ما يعني أن هناك أكثر من 2087 طفلا مصابا بالفيروس وأغلبهم بسبب المخالطة وتهاون البعض في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البحرين 63879، والوفيات 221، بينما وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 56700 شخص.