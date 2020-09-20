عروض طيران اليوم الوطني 90 الخطوط السعودية وناس واديل تتنافس لتقديم الأفضل

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محمد سياف - ابو ظبي - متابعة حصرية لأخبار السعودية من مصر فايف – تتسابق شركات الطيران السعودية على حب الوطن، وذلك من خلال تقديم المزيد من عروض وتخفيضات رحلات الطيران، للمواطنين السعوديين في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رقم 90″Saudi Arabia National Day”، حيث تقدم شركات الطيران المختلفة في المملكة العربية السعودية عروضا مميزة، ومن هذه الشركات ” الخطوط السعودية، طيران ناس، طيران نسما، طيران اديل”.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وعروض شركات الطيران:

عروض خطوط السعودية باليوم الوطني:

عرض التذاكر المجانية من الخطوط السعودية في اليوم الوطني 1442:

تعلن شركة الطيران السعودية خطوط السعودية عن تخفيضات على رحلاتها الجوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، حيث أعلنت الشركة عن 1932 تذكرة مجانية على درجة الضيافة، و90 تذكرة مجانيةيوميا على درجة الأعمال ولمدة ثلاث ايام، كما أن العرض ساري حتى 1 أكتوبر 2020، وذلك تحت شعار 90 عام فوق هام السحاب.

وجاء ذلك احتفاءً باليوم الوطني، وتحت عنوان السفر أصبح أسهل عبر الموقع الرسمي لطيران الخطوط السعودية أو التطبيق الخاص بالشركة، ولمزيد من المعلومات عن عروض خطوط السعودية باليوم الوطني أو الحجز فقط أذهب لموقع الخطوط السعودية.

عرض توحيد الأسعار من الخطوط:

الخطوط السعودية توحد الأسعار إلى 99 ريال فقط للرحلات الداخلية، وذلك على الفئة الاقتصادية، كما أن السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما بينت الخطوط أن فترة السفر سوف تكون ما بين 15 أكتوبر 2019 إلى 31 مارس 2020، كما وضحت الخطوط الجوية العربية السعودية أن المقاعد محدودة في فترة الحجز من 20 – 23 سبتمبر، وذلك تحت شعار مليون مقعد ب 99 ريال فقط، حيث وفرت الخطوط السعودية مليون مقعد بهذا السعر الرمزي احتفالا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89 وفي انتظار عروض الاسعر من طيران الخطوط السعودية لهذا العام.

شروط عروض الخطوط السعودية باليوم الوطني:

عرض خدمات الأنترنت المجانية الخطوط السعودية:

بمناسبة اليوم الوطني التسعون، استمتع باتصال إنترنت غير محدود على جميع الرحلات الداخلية والدولي.

عروض طيران اديل باليوم الوطني ٨٩:

يقدم طيران اديل السعودية في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عرض ليوم واحد فقط، وهو يعتبر أقوى عروض الطيران لليوم الوطني وهو ٨٩ ريال فقط لجميع الوجهات الداخلية، ويكون الحجز فقط خلال اليوم الوطني، كما أعلن طيران أديل أن المقاعد محدودة، وأن فترة السفر تترراوح ما بين ٧ أكتوبر و٢٤ ديسمبر ٢٠١٩، وللمزيد من المعلومات والتسجيل زور موقع شركة اديل للطيران.

عرض طيران اديل في اليوم الوطني 88:

أعلن طيران اديل صباح اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عن المفاجأة التي جهزها ليشارك بها في عروض اليوم الوطني، وهي سعر موحد لجميع الرحلات الداخلية وهو 88 ريال للوجه الواحدة، وذلك على أن يكون الحجز خلال اليوم الوطني فقط في فترة سفر تتراوح ما بين 15 أكتوبر و 24 ديسمبر لعام 2018.

عروض طيران ناس لليوم الوطني:

أعلن طيران ناس عن أفضل عروض اليوم الوطني 89 للطيران للرحلات الداخلية ابتداءً من 49 ريال و 209 ريال للرحلات الدولية، وذلك في فترة سفر تتراوح ما بين 13 أكتوبر إلى 18 ديسمبر 2019، وموعد بدء الحجز قد أعلن عنه طيران ناس في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2019، ويمكن الحجز عن طريق الموقع الرسمي لطيران ناس flynas.com ، أو عن طريق مركز الاتصال على رقم 920001234 ، أو بطريقة أخرى عن طريق تطبيق طيران ناس للجوال ، وللعلم طيران ناس يغطي أكثر من 53 وجهة دولية و 17 وجهة داخل المملكة العربية السعودية.

عرض الرحالات المجانية من طيران ناس:

كما فعلها العام الماضي يأتي طيران ناس هذا العام مع أقوي عروض الطيران واقوي عروض اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن طيران ناس عن مجانية الرحالات الداخلية خلال اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر، وذلك من خلال استرجاع المبالغ المدفوعة على هيئة قسائم سفر فيما بعد.

عروض شركة نسما للطيران في العيد الوطني للسعودية:

طيران نسما يدخل في عروض اليوم الوطني كما فعلت باقي شركات الطيران في المملكة العربية السعودية احتفالا بالعيد الوطني الثامن والثمانين، وقد اعلن طيران نسما عن عرضه للرحلات الداخلية والتي تبدأ من سعر 88 ريال للاتجاه الواحد، وجاء ذلك تحت شعار ” لوطننا الغالي ولأن الوطن يستاهل وأنتم تستاهلون”، ووضح نسما أن فترة الحجز هي اليوم 23 سبتمبر، أما عن فترة السفر فهي من يوم 24 سبتمبر وحتي 27 أكتوبر 2018،

كما أوضحت الصفحة الرسمية لطيران نسما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن العرض يشمل الوجهات جدة حائل ، الرياض جدة ، الرياض حائل ولا يشمل رحلات مدن الشمال.

يمكنك الاستفادة من بعض عروض الطيران هذه بحجز رحلات مستقبلية تحت عروض اليوم الوطني أيضا، قامت شركات الطيران السعودية بعمل رائع في عروض اليوم الوطني.

مشاركات غالية في الفاعلية من شركات الطيران السعودية غي عروض يوم الوطن السعودي، دليل على مدي الاعتزاز والامتنان لوطنهم السعودي.