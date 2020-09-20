انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور” قصف صاروخي على قرية سعودية منذ قليل وبيان رسمي بالتفاصيل ونقل المصابين للمستشفى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من الدولة الإيرانية تقصف المملكة العربية السعودية وتستهدف المدنيين الآمنين، رداً على عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

قصف صاروخي على قرية سعودية منذ قليل ووقوع إصابات بين المدنيين

ولم تكن هذه المرة الأولى لقذف السعودية بالصواريخ، فقد سبق واستهدفت جماعة الحوثي العديد من الأهداف المنية، وكان أبرزها قصف المطارات، واستهداف شركة أرامكوا بطائرات مسيرة مفخخة.

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ومنذ قليل أفادت وكالة الأنباء السعودية واس، أن جماعة الحوثي استهدفت إحدى قرى جازان السعودية بمقذوف صاروخي أدى إلى إصابة 5 أشخاص حتى الآن وتم نقلهم إلى المستشفى.

ووفق العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان أنه تم تضرر إحدى المباني نتيجة المقذوف الذي أطلق من اليمن، كما تضررت ثلاث سيارات وأصيب 5 أشخاص باشظايا، وحالتهم مستقرة.

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