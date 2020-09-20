تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمواطنين والمقيمين

تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبدون تحويل راتب، حيث دائماً ما يتم البحث عن أسرع التمويلات الشخصية من البنوك بالمملكة العربية السعودية بحيث تكون تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل وبشروط ميسرة ومريحة للعميل خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وانتشار تلك الفيروس الذي أثر سلبياً علي جميع بلاد العالم والبلاد العربية ومن ضمنهما المملكة العربية السعودية، لذا فيسعى الكثير من المواطنين السعوديين والوافدين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من أجل الحصول علي مبالغ نقدية بغرض معين كإقامة مشروع صغير أو مشروع كبير يساعده علي تدبير أمور حياته وتحمل أعباء الحياه، شراء سيارة أو تصليحها، بناء منزل، شراء قطعة أرض زراعية، وغيرهم من الأهداف الحياتية الأخري، فقد يبحث الكثير من عملاء البنوك علي أسرع وأضمن تمويل شخصي يُصرف فوراً وفقاً للشريعة الإسلامية وغير مخالفاً لها، بحيث يتم صرف المبلغ بشروط ميسرة وسهلة لمعظم العملاء، فقد ترشح معظم البنوك شروط صعبة جداً لا تتوفر مع فئة كبيرة من المجتمع السعودي؛ لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا أهم التمويلات الشخصية المتوفرة في المملكة العربية السعودية والتي توفر شروط مريحة لمعظم العملاء، كما سنتدرج معكم في هذا المقال طريقة الحصول علي التمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وأهم الشروط للحصول عليه.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل بالمملكة العربية السعودية

هناك عدد كبير من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية لا يشترط تحويل الراتب أو وجود ضامن أو كفيل للمتقدم لطلب الحصول علي القرض حتي يتم السماح له بالحصول علي التمويل الشخصي المقدم من هذا البنك أو الشركة وسوف نستدرج لكم زوار موقعنا احدي هذه الشركات التي تضمن ذلك.

تمويل شخصي سريع عن طريق التمويل الرقمي

تتم الحصول علي تمويل سريع وفورياً بعد طلب التمويل عن طريق التمويل الرقمي بعدة خطوات تتم كالتالي:

من خلال القائمة الرئيسية للتمويل الرقمي قم بتحديد منتجات التمويل.

اختر التمويل الشخصي، ثم قم بتعبئة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

انتظر حتي تتم مراجعة البيانات التي أرسلتها للبنك حتي يأتيك الرد بالموافقة أو الرفض.

قم بالموافقة علي عقد بيع السلع، ثم قم باختيار توكيل بيع السلعة.

أدخل رمز التحقق المُرسل الي رقم هاتفك الجوال.

وقع علي الأمر، بعد ذلك يتم ايداع المبلغ الي حسابك.

تمويل شخصي فوري دار التداولات

تقدم دار التداولات بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع دون تحويل راتب وبدون كفيل ، حيث يصل هذا التمويل الشخصي الي 100.000 ريال سعودي وبفترة سداد تصل الي 5 سنوات، ويتم تسليم الراتب فورياً بعد توافق الأحكام والشروط التي حددتها دار التدويلات وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين.

ألا تقل خدمة عمل عن ستة أشهر ولا تقل عن عامين لموظفي البنوك.

أن يكون المتقدم من مدن معينة بالمملكة العربية السعودية وهما: المدينة المنورة، جدة، الرياض، الدمام، نجران، تبوك، الجوف، حفر الباطن، أبها، الاحساء، القصيم، الخبر، الطائف.

تمويل شخصي من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي من أشهر وأفخم البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تقدم عروض تمويلية تختلف عن ما يقدمه أي بنك أفر في السعودية، فهو يقدم تمويل شخصي براتب شهري 2000 ريال سعودي، ولكن بعدة شروط وهي كالتالي:

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 عاماً حتي 55 عاماً عند سداد أخر قسط للقرض الذي حصل عليه. ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن ألفين ريال سعودي. أن لا تقل خدمة العمل عن شهر للقطاع العام أو القطاع الخاص.

خطوات الحصول علي قرض مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات الشخصية التي تفيد عدد كبير من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم طلب للحصول علي التمويل الشخصي في عدة خطوات تتم كالتالي: