ترامب يوافق على صفقة تتيح لـ تيك توك مواصلة العمل فى أمريكا

وأكد الرئيس الأمريكى للصحفيين، قبيل مغادرته البيت الأبيض لحضور تجمع انتخابى فى ولاية كارولاينا الشمالية، إحراز تقدم فى مساعى إبرام اتفاق بين مجموعة "بايت دانس" الصينية التى تملك "تيك توك" وشركة "أوراكل" الأمريكية، بمشاركة شركة "وولمارت".

وقال ترامب إنه "منح مباركته" إلى الاتفاق المحتمل الذى ستتولى "أوراكل" بموجبه تشغيل عمليات "تيك توك" فى الولايات المتحدة، موضحا أن هذه الصفقة ستتيح تخفيف المخاوف الأمنية المتعلقة بالتطبيق وسيصبح "تيك توك" بفضلها آمنا بالكامل دون وجود أى علاقة بينه والصين.

ورجح ترامب أن هذا الاتفاق سيكون "صفقة رائعة لأمريكا" وسيجلب إلى الولايات المتحدة مليارات من الضرائب، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه وافق على الصفقة "من ناحية المفهوم".

ولفت ترامب إلى أن الصفقة تقضى بإنشاء شركة جديدة ستحمل اسم "تيك توك غلوبال" وستتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، قائلا إن الشركة ستستأجر 25 ألف موظف فى الولايات المتحدة وستستثمر بخمسة مليارات دولار فى قطاع التعليم الأمريكي.

وستحتاج الصفقة لإبرامها إلى موافقة الجانب الصينى.

وسبق أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظر تنزيل "تيك توك" الذى يصل عدد مستخدميه فى البلاد 100 مليون شخص وكذلك تطبيق "وى تشات" المملوكين لصينيين اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري، بدعوى أنهما يشكلان خطرا أمنيا.