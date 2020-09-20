ترامب : من المرجح ترشيح امرأة للمحكمة العليا

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه قد يختار المرشح للمقعد الشاغر فى المحكمة العليا بعد وفاة القاضية المعروفة، روت بيدير غينزبورغ، مؤكدا أن هذا المنصب يمكن أن تتولاه امرأة.





وقال ترامب، قبيل مغادرته لحضور تجمع انتخابى فى كارولاينا الشمالية، مساء السبت، إنه سيكون لديه مرشح قريبا خلفا لغينسبورغ فى المحكمة العليا، مبينا: "لدينا 45 شخصية فى القائمة للترشح للمحكمة العليا وسيكون لدينا قائمة نهائية". وأشار إلى أنه قد يعلن عن مرشحه الأسبوع المقبل لعرضه على مجلس الشيوخ للكونغرس، وأشار إلى أنه قد يرشح امرأة للمنصب الشاغر بالمحكمة العليا. وأوضح الرئيس الأمريكى: "الإجراءات تمضى سريعا وأتمنى اختيار القاضى قريبا، ربما سيتم ذلك الأسبوع القادم". وتوفيت غينزبورغ، القاضية الأمريكية المخضرمة التى تعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة فى البلاد، يوم 18 سبتمبر عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكانت الراحلة تعد القاضى الأكبر سنا فى المحكمة العليا.

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