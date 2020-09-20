ترامب يشيد باتفاق "تيك توك" مع "أوراكل" و"ولمارت"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاتفاق المبدئي، الذي توصل إليه تطبيق "تيك توك" الصيني، مع شركتي "أوراكل"، و"ولمارت".

وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد قال ترامب، إن الاتفاق المبدئي بين تيك توك و"أوراكل" و"ولمارت" يعالج هواجسهم الأمنية.

إلى ذلك، أعلن تطبيق "تيك توك"، توصله بعرض من شركتي أوراكل وولمارت الأميركيتين، لافتا إلى أنه يقترح أن تكون أوراكل شريكا تكنولوجيا وولمارت شريكا تجاريا.

في السياق، أعلنت وزارة التجارة الأميركية إرجاء مهلة تنفيذ الحظر على "تيك توك" المقرر اليوم الأحد، لمدة أسبوع إضافي.