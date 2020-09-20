أمريكا تعلن دخول العقوبات الأممية ضد إيران حيز التنفيذ مرة أخرى

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددا الدول التى لن تنفيذ العقوبات بـ "عواقب".





وقال بومبيو فى بيان: "ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التى ألغيت سابقًا ضد جمهورية إيران الإسلامية، الراعى الرئيسى للإرهاب ومعاداة السامية فى العالم". وأضاف بومبيو: "إذا لم تفِ الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لتنظيم عواقب هذا الفشل، ولضمان عدم استفادة إيران من الأنشطة التى تحظرها الأمم المتحدة".

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