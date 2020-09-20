الأمم المتحدة تعلق على إعلان أمريكا إعادة فرض العقوبات على إيران

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولى، أمس السبت، أنه لا يستطيع اتخاذ أى إجراء إزاء إعلان أمريكى بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود "شك" فى المسألة.





وقال جوتيريش فى رسالة للمجلس: "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية...قد بدأت بالفعل، وشك فى ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء العقوبات لا يزال سارى المفعول".

وأضاف "لا يمكن للأمين العام أن يمضى قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود".

ويقدم مسؤولون بالأمم المتحدة دعما إداريا وفنيا لمجلس الأمن لتنفيذ عقوباته ويعين غوتيريش خبراء مستقلين لمراقبة التنفيذ.

وقال الأمين العام إنه لن يتخذ أى إجراء لتقديم هذا الدعم إلى أن يتضح موقف العقوبات الإيرانية.

وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت إعادة العقوبات لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك.

ويقول دبلوماسيون إن بضع دول فقط ستوافق على الأرجح على إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووى الدولى الذى يهدف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.