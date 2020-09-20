سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1345 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 271415 إصابة.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.
وفي وقت سابق، وتحت شعار "نلمع معا"، أضاء المركز التاريخي لمدينة برلين الألمانية بمختلف ألوانه على المعالم والمباني التاريخية في جميع أنحاء العاصمة، وذلك في إطار الطبعة الـ 16 لمهرجان الأضواء في الهواء الطلق.
ووفقا لـ "يورو نيوز"، تنتشر الأنوار في جميع أنحاء المدينة خلال الأسبوع المقبل، لتنير أحياء ومختلف شوارع المدينة في إجراء تسعى من خلاله السلطات إلى نشر بعض الفرح خلال جائحة فيروس كورونا. ويقام المهرجان بين الـ 11 و 20 سبتمبر مع أكثر من 100 تظاهرة ضوئية في أكثر من 86 موقعًا في جميع أنحاء برلين.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت أوروبا تفشيا كبيرا لوباء كوفيد-19 مع تجاوز إسبانيا نصف مليون إصابة وأحصت إسبانيا وهي من أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء الوباء، أكثر من نصف مليون إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإجمالي 271415 .. ألمانيا تسجل أكثر من 1300 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.