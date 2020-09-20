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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بكورونا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-09-20 09:18 تبليغ
خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بكورونا
خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة. 

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 86 ألفا و752 حالة، وذلك عقب تسجيل 1133 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

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