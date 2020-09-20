روسيا: قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على طهران غير شرعي

أدانت روسيا اليوم، الأحد، قرار واشنطن بإعادة فرض العقوبات على إيران، ووصفته بـ "غير شرعي"، حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، عقب إعلان الولايات المتحدة استمرار العقوبات الأممية على إيران، "الولايات المتحدة مستمرة في تضليل المجتمع الدولي عبر التكهن باتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات ما لإعادة تفعيل قراراته حول العقوبات على إيران، والتي ألغيت بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015".

وأوضح البيان أن "الحقيقة هي أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يعيد العقوبات السابقة على إيران، وكل ما تفعله واشنطن لا يتعدى كونه أداء مسرحيا لجعل سياسة مجلس الأمن تابعة لسياستها القائمة على ممارسة أقصى الضغوط على إيران، وتحويل تلك الهيئة ذات القرار لأداة طوع يديها".

ودعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة لـ "التحلي بالشجاعة الكافية لمواجهة الحقيقة ووقف التحدث باسم مجلس الأمن الدولي"، مؤكدة أن القرار 2231 "لا يزال ساريا بكافة بنوده، وينبغي لذلك تنفيذه بالوضع المتفق عليه في البداية".

وبدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأن إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن: "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء العقوبات لا يزال ساري المفعول"، مضيفا أنه "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس، السبت، دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد.

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب بومبيو: "عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران، الدولة الرائدة الراعية للإرهاب ومعاداة السامية".

وأضاف: "هذا يشمل التمديد الدائم لحظر الأسلحة، هذه أخبار رائعة من أجل السلام في المنطقة".

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة كل من يخرق العقوبات المفروضة على إيران، وأن واشنطن تتوقع من جميع الدول الأعضاء الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود التي أعيد فرضها.