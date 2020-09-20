إصابة 26 قاضيا بفيروس كورونا في الكويت

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن نحو 26 قاضيا أصيبوا بـ فيروس كورونا حتى الآن، موضحة أن بعضهم التقط الفيروس من خلال المخالطة.

وقال مصدر للصحيفة الكويتية، إن هذه الإصابات لن تعطل الجلسات، لكنها قد تؤخرها لأن القاضي الذي سيقوم بسد النقص ستكون عنده جلسة أخرى، ويحتاج وقتا أطول لعقد جلستين في يوم واحد.



وطالب المصدر وزارة الصحة، بعمل مسحات وفحص لمرفق القضاء مثل المرافق الحكومية الأخرى، حتى يتم التأكد والاطمئنان على جميع الأعضاء.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس، السبت، تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.