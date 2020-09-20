أخبار عاجلة
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -
انتخابات أميركا.. هل تعكس الاستطلاعات ما ستقرره النتائج؟ -
أخبار اليمن : إنفلونزا الخنازير أم كورونا.. أيهما أخطر؟ -
ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية -
أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 -
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -

ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا بموريتانيا لـ 7365 حالة

أخبار عالمية تبليغ
ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا بموريتانيا لـ 7365 حالة
ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا بموريتانيا لـ 7365 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 45 حالة شفاء، و4 إصابات جديدة بفيروس المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن توزيع الحالات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية كان على النحو التالي:

- روصو: 2

- الزويرات: 1

- الميناء: 1

اقرأ أيضا: أفريقيا ستنتصر على فيروس كورونا.. رسالة طمأنة من أغنى رجل في القارة

وأضافت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم إجراء 111 فحصا، من بينها 44 فحص متابعة، و67 فحص تشخيص، فيما ارتفع مجموع الفحوص التي أجريت في البلاد منذ بداية الوباء إلى 77703.

وبحصيلة اليوم، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 7365 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 6927، وعدد الوفيات إلى 161 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا بموريتانيا لـ 7365 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 