ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا بموريتانيا لـ 7365 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 45 حالة شفاء، و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن توزيع الحالات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية كان على النحو التالي:
- روصو: 2
- الزويرات: 1
- الميناء: 1
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وأضافت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم إجراء 111 فحصا، من بينها 44 فحص متابعة، و67 فحص تشخيص، فيما ارتفع مجموع الفحوص التي أجريت في البلاد منذ بداية الوباء إلى 77703.
وبحصيلة اليوم، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 7365 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 6927، وعدد الوفيات إلى 161 حالة.
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