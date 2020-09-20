الملك خارج البلاد والمتظاهرون بالشوارع.. ماذا يحدث في تايلاند؟

خرج آلاف التايلانديين في مظاهرات بالعاصمة بانكوك اليوم الأحد، ترفض تجاوز الملك لسلطاته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال المتظاهرون، إنهم خرجوا لعرض مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن .

وزادت جرأة المحتجين بعد شهرين من الاحتجاجات ضد القصر والحكومة التي يهيمن عليها الجيش.

ولا يتواجد ملك البلاد، الذي يقضي كثيرا من وقته في أوروبا، في تايلاند حاليا.

وفي أكبر حشد خلال سنوات، شارك عشرات الآلاف في مظاهرة في بانكوك أمس السبت للمطالبة بإصلاح الملكية وإقالة قائد الانقلاب السابق رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.