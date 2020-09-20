نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات تركية تقصف قرية علوك شمال شرق سوريا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قصفت القوات التركية والفصائل المتحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية، اليوم الأحد، بالقذائف قرية علوك بريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
وقالت مصادر محلية، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية الرسمية: "قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها المتمركزين في القرى المجاورة المحتلة اعتدت بالقذائف الصاروخية مساء اليوم على منازل قرية علوك".
وأضافت المصادر المحلية، أن "مرتزقة الاحتلال التركي يحاولون من خلال اعتداءاتهم المتكررة بالقذائف على القرية وسرقة المحاصيل الزراعية وعمليات الاختطاف تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها وتسكين أسرهم فيها".
وكانت نقاط التماس في منطقة مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، شهدت مؤخرًا تحركات مكثفة وتحشدات عسكرية من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة المتحالفة معه.
وفي أكتوبر 2019، انتشر الجيش التركي بمنطقة واسعة عمقها 30 كيلومترا شمال شرق سوريا جراء عملية "نبع السلام" التي شنها مدعوما مما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" ضد "وحدات الحماية الكردية"، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.
ويسود هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا في الشهر ذاته، نص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام"، والثاني على إبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا مع انتشار قوات روسية وسورية.
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