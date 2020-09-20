اعتقال 32 شخصا فى بريطانيا بسبب كورونا

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت شرطة لندن إنها أمرت الحشد الذى انتهك قواعد التباعد الاجتماعى المفروضة، بمغادرة ساحة "الطرف الأغر"، لكن أوامرها قوبلت بالرفض من العديد من المتظاهرين و"بمجموعات عدوانية واندلاع لأعمال العنف ضد رجال الشرطة".
ووجهت الشرطة للمقبوض عليهم اتهامات بـ "نشر الفوضى عن طريق العنف، والاعتداء، وخرق قواعد الوقاية من فيروس كورونا"، كما أصيب اثنين من رجال الشرطة بجروح طفيفة.
فيما أطلق المتظاهرون على الاحتجاج "قاوم واعمل من أجل الحرية"، وقاموا بتشبيك أذرعهم، وحاولوا منع الشرطة من دخول الساحة، كما اشتبك عدد قليل منهم مع رجال الشرطة ووجهوا إليهم السباب.
وكان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، قال إن بريطانيا "تشهد الآن موجة ثانية" من تفشى وباء كورونا، مضيفًا أنه "كان لا مفر أن نواجه هذا الوضع فى البلد".
وأضاف جونسون أنه لا "يرغب فى فرض إجراءات إغلاق أوسع نطاقًا"، إلا أنه قد يكون من الضرورى فرض قيود تباعد اجتماعى أكثر صرامة.
وتنظر السلطات البريطانية حاليًا فى مجموعة جديدة من ثلاثة مستويات من القيود، فى محاولة لتجنب الإغلاق على مستوى عموم البلاد.
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