فرنسا تستدعى سفيرها فى ساحل العاج

ووفقا لموقع "ميديا بارت" الإخبارى الفرنسى، أكدت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه "تم استدعاء السفير إلى باريس وسط تحقيق إدارى جار فى القضية"، لافتًا إلى أن الاستدعاء يأتى على خلفية "اتهامات وجهتها 5 نساء على الأقل ضد السفير جيل أوبرسون، الذى يشغل منصبه فى أبيدجان منذ سبتمبر 2017، بسلوك متحيز جنسيا تجاههن".

ويأتى استدعاء السفير الفرنسى تزامنًا مع استعدات ساحل العاج لانتخابات مثيرة للجدل فى 31 أكتوبر، يسعى خلالها الرئيس الحالى الحسن واتارا للفوز بولاية ثالثة.

وأوضح مصدر مطلع أن استدعاء السفير ليس "سياسيا" بطبيعته، بل يتعلق باتهامات تم توجيهها إليه باستخدام "عبارات وايماءات جنسية" مزعومة.

وقال مصدر آخر قريب من التحقيق إن وزير الخارجية دعا إلى إجراء تحقيق إدارى فى المزاعم ضد أوبرسون وقرر استدعاء السفير الإثنين الماضى، مضيفا: "لا حماية لأحد".

وذكرت المصادر أن وحدة الشكاوى بوزارة الخارجية أخرت مقابلات خلال الأيام الماضية واستمعت لشكاوى النساء اللواتى كن عرضة للتمييز الجنسى من قبل الوزير.

وكان وزير الخارجية جان إيف لودريان، أنشأ فى وزارته قبل عامين وحدة للشكاوى والاستشارات المتعلقة بالتحيز والعنف الجنسيين، وهى الوحدة التى يصفها الفرنسيون بأنها وحدة "صفر تسامح"، نظرًا لتشددها فى التعامل مع مثل هذه الاتهامات.