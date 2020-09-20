أول تعليق من إيران على عودة العقوبات الأمريكية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، فى بيان، إن "الولايات المتحدة تعيش فى عزلة وتمارس الغطرسة والبلطجة وبيانها مسرحية هزيلة"، مؤكدا أن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تزعزع أمن المنطقة وستؤدى إلى هزيمة الولايات المتحدة على مستوى العالم"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف زادة، أن "أعضاء الاتفاق النووى، ومن بينهم الصين وروسيا، ردوا بشكل واضح على التحركات الأمريكية"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن "تحترم القوانين الدولية وتلتزم بها، وتوقف خرق القرارات الدولية، وتقوم بتعويض إيران".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن "أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها"، مضيفا أن "رسالة طهران إلى واشنطن هى أن تعود إلى المجتمع الدولى وتعمل بواجباتها، حيث أن المجتمع الدولى سيرحب بأمريكا إذا تخلت عن الغطرسة والعنجهية".
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أعلن، فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، أن "العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر"، مهددا الدول التى لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".
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