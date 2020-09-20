رئيس كولومبيا يصف مادورو بـ مجرم حرب ويدعو لمحاكمته

وجاءت تصريحات دوكى خلال جولة يجريها بومبيو فى أمريكا اللاتينية، تستمر 3 أيام لزيادة الضغوط على نظام الزعيم الاشتراكى للتخلى عن السلطة.
وقال دوكى، الحليف الرئيسى لواشنطن فى المنطقة، إن تقريرًا للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع أظهر أن "هذا نظام مادورو يقف خلف انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وأن رئيس هذه الديكتاتورية مجرم حرب والأسرة الدولية يجب أن تضع حدًا لهذا الوضع".
وتابع خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد فى قصر كاسا دى نارينو فى بوجوتا، إن "نيكولاس مادورو مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية، وكذلك الحلقة القريبة منه".
وكان محققون للأمم المتحدة أكدوا يوم الأربعاء الماضى، أن مادورو وأعضاء فى حكومته يقفون وراء "جرائم محتملة ضد الإنسانية" فى بلدهم الذى تمزقه أزمة سياسية واقتصادية، مشيرين إلى استخدام منهجى للتعذيب واغتيالات.
وقال فريق المحققين فى أول تقرير له، إنه و"جد أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية"، فيما رفضت كراكاس التقرير الأممى، ووصفته بأنه "ملىء بالأكاذيب".
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