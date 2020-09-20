الاتحاد الأوروبى: ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات على إيران

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، فى بيان له نقلته وكالة "سبوتنيك" إنه "ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران"، معزيا السبب لـ"إنهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووى".
ودعا بوريل "الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الأعمال التى من شأنها أن تزيد التوترات".
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددا الدول التى لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".
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