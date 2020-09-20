الإيطاليون يستعدون للتخلص من 345 نائبا فى البرلمان

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، فمن المقرر أن يصوت الناخبون الإيطاليون فى الانتخابات المحلية إلى جانب الاستفتاء الدستورى أيضًا، رغم المخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب الوكالة الإيطالية، فإنه إذا أظهرت نتائج الاستفتاء الموافقة على خفض مقاعد البرلمان الإيطالى، سيجرى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائبًا إلى 400 نائب، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200 نائب فقط.

كما تجرى الانتخابات المحلية الإيطالية فى 7 أقاليم وألف مدينة تقريبًا، بما فى ذلك البندقية شمال البلاد وريجيو كالابريا فى الجنوب.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن حزبى الحكومة الوطنية الإيطالية الرئيسية، والمعروفة باسم "حركة 5 نجوم" المناهضة للمؤسسات، والحزب الديمقراطى من تيار يسار الوسط، سيحققان نتائج ضعيفة.

فيما تتوقع المعارضة بقيادة ماتيو سالفينى، من حزب الرابطة اليمينية الإيطالى المتطرف، الفوز فى 3 مناطق على الأقل، بينها فينيتو وليجوريا فى شمال إيطاليا، إلا أن الانتخابات لن تسفر على الأرجح عن الإطاحة برئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.