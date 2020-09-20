كورونا يواصل تفشيه في روسيا .. والمسئولون: لا إجراءات احترازية

أعلنت روسيا عن تواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، لديها مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة، وإن كان لم تبلغ نسبته ما كان قبل أشهر في ذروة تفشي المرض.

ووفق ماذكرت صحف دولية، فقد سجلت روسيا 79 حالة وفاة و6148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وبهذا تتجاوز الإصابات في روسيا المليون والمائة ألف، بينما الوفيات تقترب من ال20 ألف.

من ناحية أخرى، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أكثر من 60 ألف شخص سيشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو.

وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إن "أكثر من 60 ألف شخص أعلنوا أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لفحوص طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار"، بحسب "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى إنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة ضد الأنفلونزا.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.